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Сегодня, 03:13

Полоз: «Зенит» боится играть в еврокубках. Это все психология»

Сергей Разин
корреспондент
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Форвард «Ростова» Дмитрий Полоз поделился мнением о выступлении «Зенита» в еврокубках.

«Зенит» боится там играть, 100 процентов. Кто бы туда ни выходил — «Локомотив», еще кто-то — все боятся играть. Если в России «Зенит» играет спокойно, то там они так не играют, им не позволяют. У них нет такой уверенности. Это все психология. Она очень важна. Всем психологов в команду — однозначно! Чтобы просто общались и настраивали на матчи. Взять Аршавина — он не боится, он всегда получал мяч, где бы он ни вышел — всегда будет получать. А другие игроки — они зажались, забоялись. Если взять молодых, в том же «Ростове», не знаю, обидит это их или нет, но им прямо пофигу. Ошиблись — ну, и ладно.

Правильно Валерий Карпин говорит: в наше время, когда я только начинал, так дали бы по башке. А сейчас даже как-то неудобно. Я даже не представляю, чтобы я орал на кого-то, пихал, бил», — сказал Полоз в программе «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

Полоз выступал за «Зенит» с 2017 по 2018 год, забив 3 гола в 31 матче за петербургский клуб.

Дмитрий Полоз
ФК Зенит
ФК Ростов
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