Полоз: «Зенит» боится играть в еврокубках. Это все психология»
Форвард «Ростова» Дмитрий Полоз поделился мнением о выступлении «Зенита» в еврокубках.
«Зенит» боится там играть, 100 процентов. Кто бы туда ни выходил — «Локомотив», еще кто-то — все боятся играть. Если в России «Зенит» играет спокойно, то там они так не играют, им не позволяют. У них нет такой уверенности. Это все психология. Она очень важна. Всем психологов в команду — однозначно! Чтобы просто общались и настраивали на матчи. Взять Аршавина — он не боится, он всегда получал мяч, где бы он ни вышел — всегда будет получать. А другие игроки — они зажались, забоялись. Если взять молодых, в том же «Ростове», не знаю, обидит это их или нет, но им прямо пофигу. Ошиблись — ну, и ладно.
Правильно Валерий Карпин говорит: в наше время, когда я только начинал, так дали бы по башке. А сейчас даже как-то неудобно. Я даже не представляю, чтобы я орал на кого-то, пихал, бил», — сказал Полоз в программе «Футбол России» на телеканале «Россия 24».
Полоз выступал за «Зенит» с 2017 по 2018 год, забив 3 гола в 31 матче за петербургский клуб.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|15.07
|20:00
|
Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -