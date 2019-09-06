РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Авторские рубрики

Горячие темы

Теги

Новости   //    Футбол   //    РПЛ

Погребняк считает, что Кокорин и Мамаев смогут вернуться в футбол

11:47
Теги:

Нападающий «Урала» Павел Погребняк высказал мнение, что футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев смогут вернуться к футболу.

6 сентября Алексеевский суд Белгородской области удовлетворил ходатайства об условно-досрочном освобождении двух спортсменов, осужденных за драки в Москве в 2018 году.

— Да, смогут, я желаю им этого, — заявил он на вопрос журналистов о том, смогут ли футболисты вернуться в футбол, — цитирует ren.tv Погребняка.

Дополнительная информация

https://ren.tv/novosti/2019-09-06/pogrebnyak-prokommentiroval-dosrochnoe-osvobozhdenie-kokorina-i-mamaeva

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Кокорин и Мамаев. Главное о скандале




Прямой эфир
Прямой эфир