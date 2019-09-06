Погребняк считает, что Кокорин и Мамаев смогут вернуться в футбол

Нападающий «Урала» Павел Погребняк высказал мнение, что футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев смогут вернуться к футболу.

6 сентября Алексеевский суд Белгородской области удовлетворил ходатайства об условно-досрочном освобождении двух спортсменов, осужденных за драки в Москве в 2018 году.

— Да, смогут, я желаю им этого, — заявил он на вопрос журналистов о том, смогут ли футболисты вернуться в футбол, — цитирует ren.tv Погребняка.