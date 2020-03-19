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Погба поздравил Кокорина с днем рождения

16:31
Поль Погба поздравил Александра Кокорина. Фото Instagram Кокорина
Поль Погба поздравил Александра Кокорина. Фото Instagram Кокорина
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Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба поздравил с днем рождения нападающего «Сочи» Александра Кокорина. Сегодня экс-форварду сборной России исполнилось 29 лет. Француз записал ему видеообращение, которое Кокорин опубликовал в своем аккаунте.

«Привет, Александр, как дела? Надеюсь, у тебя все хорошо. Поздравляю тебя с днем рождения. Береги себя, проведи время с близкими. Удачи», — обратился Погба к Кокорину.

«Спасибо, друг, очень приятно!» — подписал Кокорин видео, добавив: «спасибо большое всем за поздравление, вас очень много, Всем отвечу».

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