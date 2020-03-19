Погба поздравил Кокорина с днем рождения
16:31
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба поздравил с днем рождения нападающего «Сочи» Александра Кокорина. Сегодня экс-форварду сборной России исполнилось 29 лет. Француз записал ему видеообращение, которое Кокорин опубликовал в своем аккаунте.
«Привет, Александр, как дела? Надеюсь, у тебя все хорошо. Поздравляю тебя с днем рождения. Береги себя, проведи время с близкими. Удачи», — обратился Погба к Кокорину.
«Спасибо, друг, очень приятно!» — подписал Кокорин видео, добавив: «спасибо большое всем за поздравление, вас очень много, Всем отвечу».
Погба поздравил Кокорина pic.twitter.com/aa4M4C0Yr7— Великий Твитсби (@greattvetor) March 19, 2020