Погба поздравил Кокорина с днем рождения

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба поздравил с днем рождения нападающего «Сочи» Александра Кокорина. Сегодня экс-форварду сборной России исполнилось 29 лет. Француз записал ему видеообращение, которое Кокорин опубликовал в своем аккаунте.

«Привет, Александр, как дела? Надеюсь, у тебя все хорошо. Поздравляю тебя с днем рождения. Береги себя, проведи время с близкими. Удачи», — обратился Погба к Кокорину.

«Спасибо, друг, очень приятно!» — подписал Кокорин видео, добавив: «спасибо большое всем за поздравление, вас очень много, Всем отвечу».