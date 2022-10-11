Колосков считает ЦСКА и «Спартак» равными по силе командами

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков поделился мнением о предстоящем матче 13-го тура РПЛ между ЦСКА — «Спартаком».

«Для меня в дерби ЦСКА — «Спартак» нет предпочтений. Но смотреть буду с удовольствием — команды действительно сейчас на подъеме, хорошо играют. Порой они показывают настоящий современный футбол, с хорошим уровнем мастерства и атакующей тактикой. Выиграет тот, кто лучше подготовится. ЦСКА и «Спартак» — равные команды», — цитирует Колоскова Sport24.

Матч ЦСКА — «Спартак» пройдет в воскресенье, 16 октября, начало — в 20.00 по московскому времени. Армейцы идут на четвертом месте в турнирной таблице чемпионата России с 24 очками, красно-белые занимают третью строчку с 25 очками.