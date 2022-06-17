«Нижний Новгород» подписал контракт с нападающим Кротовым

Как ранее сообщал СЭ, «Нижний Новгород» подписал контракт с нападающим Вячеславом Кротовым.

По данным пресс-службы клуба, соглашение рассчитано на два года.

29-летний российский футболист в прошедшем сезоне выступал за «Уфу». В чемпионате России он сыграл в 25 матчах и отметился 4 результативными действиями.

Ранее форвард выступал за «Спартак» и «Волгарь». Портал Transfermarkt оценивает Кротова в 500 тысяч евро.