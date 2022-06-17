Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
М-Лига
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 14:01

«Нижний Новгород» подписал контракт с нападающим Кротовым

Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Как ранее сообщал СЭ, «Нижний Новгород» подписал контракт с нападающим Вячеславом Кротовым.

По данным пресс-службы клуба, соглашение рассчитано на два года.

29-летний российский футболист в прошедшем сезоне выступал за «Уфу». В чемпионате России он сыграл в 25 матчах и отметился 4 результативными действиями.

Ранее форвард выступал за «Спартак» и «Волгарь». Портал Transfermarkt оценивает Кротова в 500 тысяч евро.

Источник: https://t.me/fcnn52/2291
Вячеслав Кротов
Футбол
РПЛ
ФК Нижний Новгород
ФК Уфа
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
5 эффективных альтернатив приседаниям в домашних условиях
Дзюба уезжает в Турцию, Черышев — в Россию и первый трансфер Федотова в ЦСКА. Трансферы РПЛ, которые могут произойти в самое ближайшее время
Материалы сюжета: РПЛ, лето-2022: главные события и новости, сборы и трансферы
Слуцкий о трансферах «Рубина»: «Все новички понимают, какие у нас условия и требования»
Слуцкий рассказал о задачах «Рубина» в предстоящем сезоне
Дмитрий Хомуха покидает пост тренера юношеской сборной России
Колосков поддержал идею министра спорта РФ о включении клубов из ДНР и ЛНР в российские чемпионаты
Божин покидает «Крылья Советов» по истечении контракта
Дмитрий Черышев: «На следующей неделе можно ждать новостей по Денису»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Колосков поддержал идею министра спорта РФ о включении клубов из ДНР и ЛНР в российские чемпионаты
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 1 : 1
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 0 : 1
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
Химки – Спартак
 2 : 1
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 0
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 19
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 14
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 14
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 17 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 23 1 4
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости