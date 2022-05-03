Почетный президент РФС Вячеслав Колосков в разговоре с «СЭ» отреагировал на новость о выкупе нападающего ЦСКА Юсуфа Языджи у «Лилля».

«Если ЦСКА предложил Языджи контракт на три года, значит, он нужен команде. Он оригинальный игрок, которого нет в нашем чемпионате. На Юсуфа порой смотреть любо-дорого, а порой просто противно. Все-таки в нем больше положительного. Ведь он один обыграл всю оборону «Динамо», но в следующей игре был совсем незаметен. Для нашего чемпионата такие игроки — находка, на подобных футболистов будут ходить болельщики», — сказал Колосков «СЭ».

Ранее агент игрока Адам Чебеджи заявил, что армейцы выкупят футболиста за 11 миллионов евро. В нынешнем сезоне Языджи провел за ЦСКА 11 матчей, забил 8 голов и отдал 2 результативные передачи.

В составе «Лилля» форвард становился чемпионом страны и завоевывал Суперкубок Франции.