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Колосков — о выкупе Языджи: «Он оригинальный игрок, которого нет в нашем чемпионате»

Колосков отреагировал на информацию о выкупе нападающего ЦСКА Языджи у «Лилля»
Георгий Скобликов
Читать «СЭ» в

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков в разговоре с «СЭ» отреагировал на новость о выкупе нападающего ЦСКА Юсуфа Языджи у «Лилля».

«Если ЦСКА предложил Языджи контракт на три года, значит, он нужен команде. Он оригинальный игрок, которого нет в нашем чемпионате. На Юсуфа порой смотреть любо-дорого, а порой просто противно. Все-таки в нем больше положительного. Ведь он один обыграл всю оборону «Динамо», но в следующей игре был совсем незаметен. Для нашего чемпионата такие игроки — находка, на подобных футболистов будут ходить болельщики», — сказал Колосков «СЭ».

Ранее агент игрока Адам Чебеджи заявил, что армейцы выкупят футболиста за 11 миллионов евро. В нынешнем сезоне Языджи провел за ЦСКА 11 матчей, забил 8 голов и отдал 2 результативные передачи.

В составе «Лилля» форвард становился чемпионом страны и завоевывал Суперкубок Франции.

ФК ЦСКА (Москва)
Юсуф Языджи
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