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«Это полезный трансфер. Но его надо заставлять работать». Ветеран ЦСКА — о выкупе Языджи

Пономарев отреагировал на информацию о выкупе нападающего Языджи у «Лилля»
Владимир Пушкарев
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев в разговоре с «СЭ» отреагировал на новость о выкупе нападающего Юсуфа Языджи у «Лилля».

«Конечно, это полезный трансфер. Надо его выкупать, он нормальный парень. Проблема в том, что его надо заставить работать. В первых играх он показывал качественную игру. Но потом все наши легионеры сдулись. С ними надо работать. Но из всех четырех легионеров контракт нужно продлевать только с Языджи», — сказал Пономарев «СЭ».

Ранее агент игрока Адам Чебеджи заявил, что армейцы выкупят футболиста за 11 миллионов евро. В нынешнем сезоне Языджи провел за ЦСКА 11 матчей, забил 8 голов и отдал 2 результативные передачи.

Турецкий форвард 19 января 2022 года перешел в московский ЦСКА на правах аренды до окончания сезона-2021/22. Он дебютировал за армейский клуб 26 февраля в матче против «Спартака», в котором отметился голом.

3 апреля в матче с «Уралом» Языджи стал первым легионером в истории РПЛ, которому удалось забить в каждой из пяти дебютных встреч.

Юсуф Языджи
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