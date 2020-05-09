Почему Юрию Семину сейчас будет сложнее выиграть аппаратную войну в «Локомотиве», чем в 2017 году. Мнение экс-советника президента клуба

Бывший советник президента «Локомотива» Лев Гоберман объяснил, почему главному тренеру команды Юрию Семину сейчас будет сложнее выиграть аппаратную войну внутри клуба, чем летом 2017 года, когда Илья Геркус также не хотел видеть его в этой роли.

— Объясню, почему сейчас по сравнению с 2017 годом ситуация другая, и тогда Семину было легче выиграть аппаратную войну, — сказал Гоберман. — Тогда лагеря было три, теперь — два. Генеральный директор и совет директоров объединились против Семина. С той целью, чтобы в клубе все было спокойно и подчинялось тем, кому в сложном порядке делегировано управление. Семин — единственный, кто в эту иерархию не вписывается. И собственно к футболу это отношения не имеет.

Семин им там не нужен. В отличие от 2017 года, потому что роль совета директоров была гораздо ниже. Помимо главного тренера, был Геркус с совсем другими полномочиями, чем сейчас Кикнадзе. У Геркуса была своя политика, и она давала какой-то результат — как и Семин. Было бы странно, если бы в такой ситуации Мещеряков пришел бы со своим тренером и сказал: «Этих двоих — выгнать».

С тех пор от одного с его регалиями (не стоит все-таки забывать чемпионство) избавились. Остался второй, который как раз и мешает. Есть группа, которая хочет кого-то на его место поставить, но не желает за это нести ответственность. (Игорь Рабинер)

«В руководстве есть группа, которой Семин мешает». Анализ и инсайды экс-советника президента «Локомотива»