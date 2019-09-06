РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Авторские рубрики

Горячие темы

Теги

Новости   //    Футбол   //    РПЛ

Почему стало возможным освобождение Кокорина и Мамаева по УДО

10:19

Глава департамента Минпромторга РФ Денис Пак простил Александру Кокорину и Павлу Мамаеву удар стулом, информирует Telegram-канал Life.Shot. В своем ходлотайстве чиновник заявил, что не возражает против УДО футболистов.

— Пришло ходатайство от представителя Пака о том, что они все отдают на рассмотрение суда. Слов о том, что они против освобождения, в данном заявлении нет, — заявил адвокат футболистов Юрий Падалка.

Заседание по этому делу сегодня проходит в закрытом режиме. Ранее сообщалось, что по его итогам принято решение об условно-досрочном освобождении игроков.

Ранее на футболистов были составлены положительные характеристики от ФСИН и руководства колонии.

Выйти на свободу игроки должны через 10 дней после вступления решения в силу. По словам их адвоката Юрия Падалко, освобождены они будут 17 сентября.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд
Материалы сюжета: Кокорин и Мамаев. Главное о скандале




Прямой эфир
Прямой эфир