Почему стало возможным освобождение Кокорина и Мамаева по УДО

Глава департамента Минпромторга РФ Денис Пак простил Александру Кокорину и Павлу Мамаеву удар стулом, информирует Telegram-канал Life.Shot. В своем ходлотайстве чиновник заявил, что не возражает против УДО футболистов.

— Пришло ходатайство от представителя Пака о том, что они все отдают на рассмотрение суда. Слов о том, что они против освобождения, в данном заявлении нет, — заявил адвокат футболистов Юрий Падалка.

Заседание по этому делу сегодня проходит в закрытом режиме. Ранее сообщалось, что по его итогам принято решение об условно-досрочном освобождении игроков.

Ранее на футболистов были составлены положительные характеристики от ФСИН и руководства колонии.

Выйти на свободу игроки должны через 10 дней после вступления решения в силу. По словам их адвоката Юрия Падалко, освобождены они будут 17 сентября.