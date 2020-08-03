Почему сезон приостановил РФС, а не лига? Прядкин разъяснил свои полномочия

Президент Тинькофф РПЛ Сергей Прядкин объяснил, как работают Российский футбольный союз и лига.

— Решение об остановке сезона в марте принял РФС. Почему не вы?

— Мы не имеем на это права. Да, нам делегированы права на проведение чемпионата, но все регламентирующие и дисциплинарные органы — в компетенции РФС. Это прописано и в Законе о спорте, и в соответствующих указах ФИФА и УЕФА. Еще Зепп Блаттер выстроил очень четкую пирамиду. Допустим, мы на общем собрании лиги принимаем регламент и отсылаем его в РФС, там вносятся дополнения и правки. И в итоге на этом регламенте стоят две подписи — «Согласовано. Президент РПЛ С.Г.Прядкин» и «Утверждено исполкомом. Президент РФС А.В.Дюков». Так при мне было всегда, и с точки зрения утверждения документов не было ничего нового.

Многие клубы предъявляли мне претензии насчет переноса — что мы в рамках лиги имеем полномочия самостоятельно перенести матч. Не имел я таких полномочий! Мы получили разъяснение об этом от РФС и от УЕФА. Такие переносы — не в рамках лиги. Когда нужно сдвинуть в рамках тура на день матчи участников еврокубков — это я могу сделать. В соответствии со статьей 6.3, где прописаны форс-мажорные обстоятельства, лига тоже может перенести игру. Но пандемия — это не форс-мажор, а жизнь наша.

Более того, и исполком РФС приостановил чемпионат России только после решения правительства страны о невозможности проведения спортивных и массовых мероприятий. До того мы еще продолжали играть. Но тут — все. (Игорь Рабинер)

Полностью интервью Сергея Прядкина — здесь.