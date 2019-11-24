Победная раздевалка «Краснодара» после матча с «Арсеналом» в День матери
19:51
«Краснодар» в гостях одержал победу над «Арсеналом» (2:1) в матче 17-го тура чемпионата России. Официальный Instagram «быков» опубликовал фотографию из раздевалки команды после игры. На снимке хавбек Юрий Газинский одет в футболку с надписью: «Мама — первое слово, главное слово — в каждой судьбе».
«Всех с победой и с днем матери!» — написано под фото Instagram «Краснодара».
24 ноября в России празднуется День матери.
«Краснодар» с 33 очками занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. «Арсенал» — 19 баллов и 9-я строчка.
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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 17-й тур
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