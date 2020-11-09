Лещук — об игре вместо Шунина: «По тренировкам понял, что руки помнят»
12:11
Вратарь «Динамо» Игорь Лещук подвел итоги матча 14-го тура Тинькофф РПЛ против «Локомотива» (5:1).
Голкипер восстановился после травмы и заменил в воротах капитана Антона Шунина, у которого ОРВИ.
— Для меня уже привычно — я выходил с «Зенитом», следующая игра с «Локомотивом», — сказал Лещук в интервью пресс-службе клуба. — Обычно воспринял новость о том, что буду играть. Обычная подготовка.
— Сложно было после длительного перерыва сразу войти в игру?
— Было чувство, что надо было пару дней потренироваться, но в принципе по занятиям понял, что руки помнят.
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 14-й тур. «Зенит» — «Краснодар» и другие матчи