Экс-полузащитник «Москвы» Бранислав Крунич поделился мнением об уровне чемпионата России. Также он выступал за «Томь» и брянское «Динамо».

— Честно говоря, когда я играл, помню, что было много игроков высокого уровня. — цитируют Крунича «Известия». — Но тогда в футболе было больше денег. Вспомните, несколько лет назад в «Зенит» переходил Халк, хотя на него претендовал и условный «Реал». Если взять время чуть раньше, то в «Москве» играл Макси Лопес, в ЦСКА — Вагнер Лав, Карвалью, Олич и Жо, а в «Динамо» — португальские звезды, а позже такие игроки, как Андрей Воронин, Звездан Мисимович и Кевин Кураньи. По именам первенство тогда было сильнее, чем сейчас.