«Плыл бы по течению, думая, что все крутится вокруг меня». Мамаев рассказал, как его изменило уголовное дело

Полузащитник «Ростова» Павел Мамаев заявил, что ни о чем в своей жизни не сожалеет.

— Хотел бы я что-то изменить в жизни? Я уверен, что нет — отказался бы. Я ни о чем в жизни не сожалею, это такой большой опыт. Когда ты живешь в своем мирке, думаешь, что ты неуязвим. После этого я узнал много интересных людей. Надо делать в каждой ситуации выводы. Именно эта ситуация многому меня научила. Я бы плыл по течению в жизни, думал бы, что все крутится вокруг меня, — сказал Мамаев в разговоре с генеральным продюсером «Матч ТВ» Тиной Канделаки в прямом эфире Instagram.

Футболист вместе с форвардом «Сочи» Александром Кокориным вышел на свободу по УДО в сентябре 2019 года. Они, а также Кирилл Кокорин и Александр Протасовицкий были отправлены в колонию на сроки до полутора лет за две драки в центре Москвы в октябре 2018 года.