Письмо Стрельцова из тюрьмы выставили на продажу за 2 миллиона рублей

Тюремное письмо бывшего нападающего «Торпедо» Эдуарда Стрельцова выставили на продажу за 2 миллиона рублей, сообщает Telegram-канал «Mash на спорте».

В письме Стрельцов рассказал, как слушал по радио матч «Торпедо» со «Спартаком» и выразил сожаление в связи с поражением черно-белых. Также он рассказал о своей жизни в тюрьме.

С 1958 по 1963 год Стрельцов отбывал тюремное заключение по обвинению в изнасиловании. Изначально его приговорили к 12 годам лишения свободы, но 5 лет спустя приняли решение об условно-досрочном освобождении.

После выхода из тюрьмы Стрельцов возобновил футбольную карьеру.