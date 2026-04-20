В «Локомотиве» отреагировали на публикации фото Ненахова с вечеринки

В пресс-службе «Локомотива» отреагировали на публикации в СМИ о защитнике клуба Максиме Ненахове.

Ранее Telegram-канал BAZA опубликовал фотографии игрока со встречи с одноклассниками, где присутствовал алкоголь и кальяны.

«Максим Ненахов имеет право в свое свободное время прийти на встречу с одноклассниками. При этом в чем-то, порочащим образ футболиста «Локомотива», он замечен не был. Клуб не сомневается в профессиональных качествах Максима», — сообщили «СЭ» в пресс-службе «Локомотива».

27-летний защитник в этом сезоне провел 25 матчей во всех турнирах за железнодорожников.