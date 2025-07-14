Пиняев и Кисляк вошли в топ-3 игроков Восточной Европы до 21 года по версии CIES

Международный центр спортивных исследований (CIES) назвал полузащитника «Локомотива» Сергея Пиняева лучшим игроком в возрасте до 21 года, выступающим в Восточной Европе.

На второй строчке расположился полузащитник Малик Диуф из «Славии». Тройку замкнул полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк.

В сезоне-2024/25 на счету 20-летнего Пиняева 38 матчей во всех турнира, в которых он отметился 11 голами и 8 результативными передачами. 19-летний Кисляк провел 33 матча, забил 4 гола и отдал 1 результативную передачу.