Baza: «Спартак» договорился с Мартинсом о продлении контракта до 2028 года

«Спартак» договорился о продлении контракта с полузащитником Кристофером Мартинсом, сообщает Sport Baza.

По информации источника, новое соглашение будет рассчитано до 2028 года.

Мартинс выступает за московский клуб с 2022 года. За это время 28-летний люксембуржец провел за красно-белых 107 матчей, забил 18 голов и отдал 16 результативных передач.

Действующий контракт игрока со «Спартаком» рассчитан до конца июня 2026 года.