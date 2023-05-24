Пименов считает Николича подходящей кандидатурой для «Динамо»

Экс-футболист «Динамо» Руслан Пименов сказал, какой бы тренер подошел бело-сине-голубым.

«Николич — подходящая кандидатура для «Динамо». К тому же он уже работал в РПЛ и весьма успешно. Но я, конечно же, отдаю предпочтение российским тренерам», — приводит слова Пименова «РБ Спорт».

Славиша Йоканович возглавлял «Динамо» с июня 2022 года, 14 мая 54-летний серб был отправлен в отставку.

Последним местом работы Марко Николича был московский «Локомотив», который он покинул в октябре 2021 года.