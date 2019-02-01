Бывший старший тренер "Ахмата" Роман Пилипчук возглавил минское "Динамо", информирует официальный Твиттер клуба. Полный состав штаба 51-летнего специалиста будет объявлен позже.
🔥 О Ф И Ц И А Л Ь Н О 🔥– ФК Динамо Минск (@FC_Dinamo_Minsk) 1 февраля 2019 г.
ЗАО ФК "Динамо-Минск" приветствует Романа Михайловича Пилипчука в своих рядах!
Полный состав нового тренерского штаба будет объявлен позже.#fcdm1927 #РоманПилипчук pic.twitter.com/igQTjl75H4
Напомним, ранее Пилипчук работал в таких клубах как "Спартак", "Олимпик", "Динамо", "Балтика", "Дачия" и "Шинник".
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