20:46 | Футбол — РПЛ

Пилипчук возглавил минское "Динамо"

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Бывший старший тренер "Ахмата" Роман Пилипчук возглавил минское "Динамо", информирует официальный Твиттер клуба. Полный состав штаба 51-летнего специалиста будет объявлен позже. 

Напомним, ранее Пилипчук работал в таких клубах как "Спартак", "Олимпик", "Динамо", "Балтика""Дачия" и "Шинник".

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