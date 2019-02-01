Пилипчук возглавил минское "Динамо"

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ЗАО ФК "Динамо-Минск" приветствует Романа Михайловича Пилипчука в своих рядах!



Полный состав нового тренерского штаба будет объявлен позже.#fcdm1927 #РоманПилипчук pic.twitter.com/igQTjl75H4