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«Пиццу развозишь, мобильно». Хлестов пошутил над Евсеевым

19:10
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Бывший защитник «Спартака» и сборной России Дмитрий Хлестов прокомментировал пост главного тренера «Уфы» Вадима Евсеева в Instagram.

Евсеев выложил фотографию у машины перед поездкой из Мытищ в Уфу.

— Пиццу развозишь, мобильно, — написал Хлестов в комментариях.

Поехали! От Мытищ до Уфы 1300 км пути. Даже чуть больше. И раньше ехал с удовольствием. А теперь, засидевшись дома, вдвойне. Владимир, Нижний, Чебоксары, Казань, Нижнекамск и затем Уфа. Погода радует, работа ждёт. Машина клубная, с нашей эмблемой на борту. Так что не удивляйтесь, если сегодня увидите. #спорт #фкуфа #футбол #любимаяработа #премьерлига #нашалигачемпионов #евсеев

Публикация от Evseev Vadim (@vadimevseev16)

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