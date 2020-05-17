«Пиццу развозишь, мобильно». Хлестов пошутил над Евсеевым

Бывший защитник «Спартака» и сборной России Дмитрий Хлестов прокомментировал пост главного тренера «Уфы» Вадима Евсеева в Instagram.

Евсеев выложил фотографию у машины перед поездкой из Мытищ в Уфу.

— Пиццу развозишь, мобильно, — написал Хлестов в комментариях.