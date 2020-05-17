«Пиццу развозишь, мобильно». Хлестов пошутил над Евсеевым
19:10
Бывший защитник «Спартака» и сборной России Дмитрий Хлестов прокомментировал пост главного тренера «Уфы» Вадима Евсеева в Instagram.
Евсеев выложил фотографию у машины перед поездкой из Мытищ в Уфу.
— Пиццу развозишь, мобильно, — написал Хлестов в комментариях.
Поехали! От Мытищ до Уфы 1300 км пути. Даже чуть больше. И раньше ехал с удовольствием. А теперь, засидевшись дома, вдвойне. Владимир, Нижний, Чебоксары, Казань, Нижнекамск и затем Уфа. Погода радует, работа ждёт. Машина клубная, с нашей эмблемой на борту. Так что не удивляйтесь, если сегодня увидите. #спорт #фкуфа #футбол #любимаяработа #премьерлига #нашалигачемпионов #евсеев
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