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Петржела: «Аршавин и Кержаков — лучший футбольный дуэт, который мне довелось тренировать»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Андрей Аршавин и Александр Кержаков.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Бывший тренер «Зенита» Властимил Петржела рассказал «СЭ» о работе с Андреем Аршавиным и Александром Кержаковым в «Зените».

«Аршавин и Кержаков — лучший футбольный дуэт, который мне довелось тренировать. Чем они отличались от остальных? Скорость, техника, креативность и игровой интеллект», — сказал Петржела «СЭ».

Аршавин и Кержаков — воспитанники «Зенита». Петржела тренировал их, когда работал в клубе из Санкт-Петербурга в период с ноября 2022 года по май 2006 года.

Александр Кержаков
Андрей Аршавин
Властимил Петржела
Футбол
ФК Зенит
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 - : -
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