Петржела: «Аршавин и Кержаков — лучший футбольный дуэт, который мне довелось тренировать»

Бывший тренер «Зенита» Властимил Петржела рассказал «СЭ» о работе с Андреем Аршавиным и Александром Кержаковым в «Зените».

«Аршавин и Кержаков — лучший футбольный дуэт, который мне довелось тренировать. Чем они отличались от остальных? Скорость, техника, креативность и игровой интеллект», — сказал Петржела «СЭ».

Аршавин и Кержаков — воспитанники «Зенита». Петржела тренировал их, когда работал в клубе из Санкт-Петербурга в период с ноября 2022 года по май 2006 года.