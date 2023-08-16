Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Фото
Видео
Все материалы
Игры
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 20:50

Петрушин: «В матче «Динамо» с ЦСКА склоняюсь к ничьей»

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Ветеран «Динамо» Алексей Петрушин ответил на вопрос, к какому результату склоняется в матче 5-го тура РПЛ между бело-голубыми и ЦСКА.

«К ничейному. «Динамо» последний матч выиграло, и самое главное — не пропустило. Это хороший показатель. Но и ЦСКА последнюю встречу тоже провел неплохо. Армейцы всегда были одними из самых неудобных соперников для бело-голубых», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Петрушина.

Также он предположил, будет ли «Динамо» играть в более оборонительный футбол в этой встрече.

«Личка от своей концепции не отходит. Это мы видели даже по его работе в «Оренбурге». Он не играет в футбол от обороны. У него акцент сделан на атаку. Поэтому я не думаю, что он здесь что-то поменяет. Он этого не делал даже во встрече с «Зенитом». Тем более, команда будет играть на своем стадионе, перед своими болельщиками», — добавил специалист.

Дерби «Динамо» — ЦСКА пройдет 19 августа. Начало игры — в 15.00 по московскому времени.

После четырех туров армейцы с 9 очками занимают 3-е место в турнирной таблице РПЛ. Бело-голубые располагаются на 7-й строчке, имея в активе 7 очков.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005282103_petrushin_v_matche_dinamo_s_cska_sklonyayus_k_nichey_no_legko_komande_lichki_ne_budet
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
0
Читайте также
Экс-первая ракетка мира Возняцки возобновила карьеру
Фигурист Семененко рассказал, как относится к хейтерам
Экс-депутат парламента Финляндии усомнился в долгом пребывании страны в НАТО
Младенца в пакете нашли на улице в Ленинградской области
Пилот самолета умер в Панаме из-за возникших во время рейса проблем со здоровьем
Как пять стран договаривались об использовании Каспийского моря: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 5-й тур: «Спартак» — «Зенит», «Динамо» — ЦСКА и другие матчи
Гладилин поделился ожиданиями от матча «Спартак» — «Зенит»
Стипиди: «У Дзюбы все в розовом цвете, безобразное поведение по отношению к людям»
Чалов — о критике в адрес Заболотного: «В игре с «Сочи» Антон позакрывал рты многим»
Салуквадзе: «Рахимов — хороший тренер. Надеюсь, в предстоящих матчах у «Рубина» будет хороший результат»
Мостовой заявил, что «Спартак» способен навязать борьбу «Зениту» в РПЛ
«Локомотив» сделал заявление после дисквалификации Дзюбы на два матча условно за оскорбления журналиста
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Гладилин поделился ожиданиями от матча «Спартак» — «Зенит»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 4 4 0 0 8-1 12
2
 Урал 4 3 1 0 7-3 10
3
 ЦСКА 4 3 0 1 11-6 9
4
 Спартак 4 3 0 1 11-7 9
5
 Кр. Советов 4 2 2 0 11-6 8
6
 Зенит 4 2 1 1 7-4 7
7
 Динамо 4 2 1 1 9-8 7
8
 Ростов 4 2 1 1 7-7 7
9
 Локомотив 4 1 2 1 8-8 5
10
 Пари НН 4 1 1 2 2-3 4
11
 Ахмат 4 1 0 3 5-8 3
12
 Сочи 4 1 0 3 4-7 3
13
 Балтика 4 1 0 3 3-7 3
14
 Рубин 4 0 2 2 4-10 2
15
 Оренбург 4 0 1 3 3-8 1
16
 Факел 4 0 0 4 3-10 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
18.08 19:30
Рубин – Кр. Советов
 - : -
19.08 15:00
Динамо – ЦСКА
 - : -
19.08 17:30
Балтика – Урал
 - : -
19.08 19:30
Краснодар – Локомотив
 - : -
19.08 20:00
Сочи – Ростов
 - : -
20.08 17:30
Факел – Пари НН
 - : -
20.08 19:30
Спартак – Зенит
 - : -
20.08 20:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 4
Тео Бонгонда

Тео Бонгонда

Спартак

 3
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 3
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 3
Николя Муми Нгамале

Николя Муми Нгамале

Динамо

 3
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 3
И К Ж
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 3 1 1
Марат Быстров

Марат Быстров

Ахмат

 2 1 0
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 3 1 0
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости