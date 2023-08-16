Петрушин: «В матче «Динамо» с ЦСКА склоняюсь к ничьей»

Ветеран «Динамо» Алексей Петрушин ответил на вопрос, к какому результату склоняется в матче 5-го тура РПЛ между бело-голубыми и ЦСКА.

«К ничейному. «Динамо» последний матч выиграло, и самое главное — не пропустило. Это хороший показатель. Но и ЦСКА последнюю встречу тоже провел неплохо. Армейцы всегда были одними из самых неудобных соперников для бело-голубых», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Петрушина.

Также он предположил, будет ли «Динамо» играть в более оборонительный футбол в этой встрече.

«Личка от своей концепции не отходит. Это мы видели даже по его работе в «Оренбурге». Он не играет в футбол от обороны. У него акцент сделан на атаку. Поэтому я не думаю, что он здесь что-то поменяет. Он этого не делал даже во встрече с «Зенитом». Тем более, команда будет играть на своем стадионе, перед своими болельщиками», — добавил специалист.

Дерби «Динамо» — ЦСКА пройдет 19 августа. Начало игры — в 15.00 по московскому времени.

После четырех туров армейцы с 9 очками занимают 3-е место в турнирной таблице РПЛ. Бело-голубые располагаются на 7-й строчке, имея в активе 7 очков.