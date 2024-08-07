Песьяков рассказал, почему отказался от возвращения в «Спартак»

Голкипер «Крыльев Советов» Сергей Песьяков признался, что летом мог вернуться в «Спартак».

«Почему не пошел в «Спартак»? У меня был подписан контракт с «Крыльями». Звали после этого. В «Спартаке» хотели опытного вратаря, а я еще хочу играть», — цитирует Песьякова «РБ Спорт».

Летом этого года 35-летний голкипер присоединился к самарского клуба после истечения контракта с «Ростовом».

Песьяков уже выступал за «Спартак» с 2009 по 2017 год. Он провел за красно-белых 42 матча, пропустил 55 мячей и 17 раз отыграл на ноль.

5 августа «Спартак» на своем поле разгромил «Крылья Советов» (3:0) в третьем туре РПЛ.