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Сегодня, 10:30

Писарев: «Ростов» даже после 0:5 от «Зенита» остается командой, которая будет претендовать на многое»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Тренер сборной России Николай Писарев прокомментировал поражение команды от «Зенита» (0:5) в 3-м туре РПЛ.

«Я не могу сказать, что «Ростов» меня разочаровал. Да, конечно, многовато залетело. Но «Зениту» сейчас трудно противостоять. Для меня «Ростов» остается командой, которая будет в этом году претендовать на многое. При определенных условиях: выздоровеет Мохеби, наберет форму опорный полузащитник из Уругвая Саравия. Может быть, еще кого-то мы увидим в команде из новичков. Но мне кажется, в любом случае на топ-пять «Ростов» может в этом году претендовать», — приводит слова Писарева «РБ Спорт».

«Ростов» (4 очка) занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре ростовчане на своем поле примут «Рубин».

Источник: РБ Спорт
Николай Писарев
ФК Зенит
ФК Ростов
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 Зенит 3 3 0 0 13-0 9
2
 Динамо 3 3 0 0 8-2 9
3
 ЦСКА 3 2 1 0 8-1 7
4
 Локомотив 3 2 0 1 9-5 6
5
 Спартак 3 2 0 1 6-3 6
6
 Химки 3 1 1 1 5-6 4
7
 Оренбург 3 1 1 1 3-5 4
8
 Ростов 3 1 1 1 3-6 4
9
 Рубин 3 1 0 2 6-9 3
10
 Акрон 3 1 0 2 4-5 3
11
 Краснодар 3 0 3 0 1-1 3
12
 Пари НН 3 1 0 2 3-7 3
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 Динамо Мх 3 0 2 1 1-2 2
14
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 Факел 3 0 1 2 1-5 1
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 Кр. Советов 3 0 0 3 1-10 0
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