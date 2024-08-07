Никита Чернов: «В матче с «Крыльями» почувствовал дискомфорт, но скоро все будет хорошо»

Защитник «Спартака» Никита Чернов объяснил свою замену в матче 3-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (3:0). Чернова заменили на 79-й минуте.

«Почувствовал небольшой дискомфорт. Может быть, от поля — чуть мягонькое оно было. Надеюсь, что все нормально, через пару дней все будет хорошо», — приводит слова Чернова «РБ Спорт».

28-летний футболист в сезоне-2024/25 сыграл за «Спартак» 4 матча и результативными действиями не отметился.