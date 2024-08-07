Никита Чернов: «В матче с «Крыльями» почувствовал дискомфорт, но скоро все будет хорошо»
Защитник «Спартака» Никита Чернов объяснил свою замену в матче 3-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (3:0). Чернова заменили на 79-й минуте.
«Почувствовал небольшой дискомфорт. Может быть, от поля — чуть мягонькое оно было. Надеюсь, что все нормально, через пару дней все будет хорошо», — приводит слова Чернова «РБ Спорт».
28-летний футболист в сезоне-2024/25 сыграл за «Спартак» 4 матча и результативными действиями не отметился.
Источник: РБ Спорт
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|3
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|0
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|
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|3
|2
|1
|0
|8-1
|7
|
4
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|2
|0
|1
|9-5
|6
|
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|3
|2
|0
|1
|6-3
|6
|
6
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|1
|1
|1
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|
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|
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|1
|1
|1
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|
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|
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|
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|1
|0
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|3
|
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|3
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|2
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|2
|
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|Ахмат
|3
|0
|2
|1
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|2
|
15
|Факел
|3
|0
|1
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|1
|
16
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|0
|0
|3
|1-10
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|9.08
|18:30
|
Пари НН – Химки
|- : -
|9.08
|20:45
|
Ростов – Рубин
|- : -
|10.08
|15:00
|
Локомотив – Динамо Мх
|- : -
|10.08
|17:30
|
Зенит – Динамо
|- : -
|10.08
|17:30
|
Оренбург – Акрон
|- : -
|10.08
|20:00
|
Краснодар – ЦСКА
|- : -
|11.08
|17:30
|
Кр. Советов – Факел
|- : -
|11.08
|20:00
|
Спартак – Ахмат
|- : -
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Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|6
|
|
Игорь Дивеев
ЦСКА
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|
|
Педро
Зенит
|3
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|6
|
|
Бителло
Динамо
|4
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Евгений Марков
Факел
|2
|1
|0
|
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Даниил Фомин
Динамо
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|1
|0
|
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