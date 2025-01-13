Первый тренер Батракова сравнил игрока с Черенковым и Гавриловым

Первый тренер полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова Александр Зуев в разговоре с «СЭ» сравнил игрока с легендарными футболистами Федором Черенковым и Юрием Гавриловым.

«Я старой формации игрок и тренер. У нас кумирами были Федя Черенков, Юра Гаврилов. Это игроки середины поля, которые читали игру, отдавали передачи, решали моменты. Мне хочется сравнивать Алексея с ними. Он поле видит по-другому. Складывалось ощущение, что Алексей сканирует его сверху. Поэтому у него и принятие решений на другом уровне», — сказал Зуев «СЭ».

В первой части сезона-2024/25 Батраков провел за «Локомотив» 23 матча во всех турнирах, забив 11 голов и сделав 3 результативные передачи.

Дарик Агаларов