Первый матч ОППВ. Раньше он был точкой отсчета истории ЦСКА
12:15
29 апреля 1923 года состоялся футбольный матч за первенство Москвы, в котором приняла участие новая команда — Опытно-показательная военно-спортивная площадка Всевобуча (ОППВ). Она была создана при Центральном управлении военной подготовки трудящихся, которое располагалось в Сокольническом парке Москвы.
Привычное и всем известное название — ЦСКА — клуб получил в 1960 году.
Сегодня исполняется 97 лет спортивному обществу #ЦСКА! Поздравляем красно-синих с праздником! ??? pic.twitter.com/UxImlT80tx— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) April 29, 2020