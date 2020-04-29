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Первый матч ОППВ. Раньше он был точкой отсчета истории ЦСКА

12:15
Игорь Акинфеев. Фото ПФК ЦСКА.
Игорь Акинфеев. Фото ПФК ЦСКА.
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29 апреля 1923 года состоялся футбольный матч за первенство Москвы, в котором приняла участие новая команда — Опытно-показательная военно-спортивная площадка Всевобуча (ОППВ). Она была создана при Центральном управлении военной подготовки трудящихся, которое располагалось в Сокольническом парке Москвы.

Привычное и всем известное название — ЦСКА — клуб получил в 1960 году.

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