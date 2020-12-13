Первушин: «Шанс «Тамбова» был в отмененном пенальти»

Главный тренер «Тамбова» Сергей Первушин после матча 18-го тура Тинькофф РПЛ с «Рубином» (0:1) подвел итоги встречи.

— РЕбята действуют на максимуме своих возможностей. В конце и погодные условия, и поле тяжелое, и устали, — отметил Первушин в эфире «Матч Премьер». — Нам не хватило пары замен. Ребят поблагодарил за самоотдачу. Они молодцы и выжимают из себе все что есть. Понятно, что есть ошибки, но мы сейчас это опускаем на второй план. Сегодня было желание победить. К сожалению, назначенный пенальти отменили. В этом и был наш шанс завоевать одно очко.

Судья сам ставит пенальти, потом сам отменяет... Сейчас там много человек смотрят. Наверное, что-то увидели, что позволило отменить пенальти.