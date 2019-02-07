Первая тренировка Сарра в "Енисее". Видео

Официальный Твиттер "Енисея" опубликовал видео первой тренировки новичка, сенегальского полузащитника Бабакара Сарра.
Напомним, что Сарр перешел в "Енисей" из "Мольде" в зимнее трансферное окно.
За последний сезон сыграл в 27 матчей за свой клуб и забил 4 гола в чемпионате Норвегии.
Источник: новичок "Енисея" подозревается в изнасиловании
Первая тренировка Бабакара Сарра в "Енисее"! pic.twitter.com/x7yW8jjutt– ФК "Енисей" (@FCEnisey) 7 февраля 2019 г.
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