Источник: новичок "Енисея" подозревается в изнасиловании

Новичок "Енисея" сенегальский полузащитник Бабакар Сарр подозревается в изнасиловании, информирует Nettavisen. Инцидент произошел в одном из отелей Осло в ноябре 2018 года. Сарр находился в номере вместе с еще одним мужчиной и двумя женщинами.

26 ноября футболист был задержан по подозрению в изнасиловании. Он провел 12 часов на допросе в полиции. По его словам, он невиновен, а женщина дает ложные показания.

Футболист должен будет явиться в норвежский суд 14 февраля. Отметим, что ранее Сарра уже обвиняли в изнасиловании. Однако он был оправдан