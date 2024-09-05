Первак: «В «Спартаке» считают, что Глушенков не ровня какому-то Угальде»

Бывший генеральный директор «Спартака» Юрий Первак раскритиковал клуб за отсутствие интереса к возвращению форварда «Зенита» Максима Глушенкова.

«Удивительно вообще, как мимо «Спартака» прошел Глушенков? Я общался с агентом Глушенкова Павлом Андреевым уже после того, как футболист перешел в «Зенит». Я спросил Пашу: было ли предложение «Спартаку»? Ответ: было, конечно. Вот почему «Спартак» не заинтересовался таким классным игроком и не сделал предложение «Локомотиву»? Получается, в «Спартаке» считают, что Глушенков — не ровня какому-то Угальде», — цитирует Первака Metaratings.

Глушенков выступал за «Спартак» с 2019 по 2022 годы. Летом этого года 25-летний футболист перешел из «Локомотива» в «Зенит». Он забил девять мячей и отдал одну голевую передачу в семи матчах за сине-бело-голубых во всех турнирах.