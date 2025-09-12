Перрен рассказал о желании побывать на Черном море

Полузащитник «Краснодара» Гаэтан Перрен в интервью «СЭ» рассказал о желании побывать на Черном море.

— У тебя уже есть любимое место в Краснодаре?

— Я еще толком не успел ничего посетить. Хотелось бы побольше посмотреть Москву, вместе с семьей, потому что, говорят, это огромный и очень красивый город. Также хочу увидеть Санкт-Петербург, побывать на Черном море, в Сочи.



Мы недавно были в Сочи, но времени на осмотр достопримечательностей тоже не хватило. Я постепенно открываю для себя страну, и мне очень хочется увидеть много нового и познакомиться с русской культурой.

23 июля «Краснодар» объявил о трансфере Перрена из французского «Осера». В этом сезоне полузащитник провел 6 матчей за «быков» во всех турнирах, забил два мяча и отдал одну голевую передачу.