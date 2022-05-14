Перед началом матча «Локомотив» — «Динамо» состоялась минута молчания в память о Валентине Яшиной

Перед началом матча 29-го тура «Локомотив» — «Динамо» состоялась минута молчания в память о Валентине Яшиной.

Вдова легендарного вратаря бело-голубых Льва Яшина скончалась во вторник, 10 мая на 92-м году жизни.

Лев Яшин был женат на Валентине Яшиной с 1954 года. Вратарь умер 20 марта 1990 года в возрасте 60 лет.