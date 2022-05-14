Парфенов: «Я расстроен тем, что «Арсенал» вылетел в ФНЛ»

Экс-главный тренер тульского «Арсенала» Дмитрий Парфенов прокомментировал вылет своей бывшей команды в ФНЛ.

«Арсенал» проиграл «Уфе» со счетом 1:2 и за один тур до конца сезона впервые с 2015 года вылетел в ФНЛ.

— Когда мы работали в «Арсенале», не было времени сыгрываться, через матчи начинали выстраивать систему, — цитирует Парфенова «РБ Спорт». — В этой команде сильный коллектив, но чтобы понимать все проблемы, надо быть внутри. В начале сезона мы не набрали столько очков, сколько хотели. Надо еще учитывать, как собиралась команда к чемпионату. Во время игр появлялись новые игроки. Я расстроен тем, что «Арсенал» вылетел, потому что знаю футболистов. Вопросы надо задавать тем, кто сейчас внутри клуба, а ко мне какие могут быть вопросы.

— Агаларов забил 19 мячей в сезоне. Как оцените игру этого нападающего?

— Все думали, что он после зимней паузы перестанет забивать, но до сих пор продолжает. Вся команда работает на то, чтобы он больше забивал. Это тоже влияет на результативность Агаларова.