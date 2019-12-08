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Перед матчем «Сочи» — «Рубин» едва не произошел пожар. Все дело в пледе

16:56

Неприятный инцидент произошел перед началом матча 19-го тура чемпионата России «Сочи» — «Рубин». Как сообщил комментатор Дмитрий Жичкин в Twitter, на скамейке запасных хозяев задымилось одно из кресел. На сиденьях включили подогрев, а одно из них оказалось накрыто пледом.

«Вспышка, дым, гарь и, как следствие, здоровенная дырень. Хорошо, что никого не было на месте и поблизости», написал Жичкин.

Трансляция матча «Сочи» — «Рубин»

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 19-й тур — перед зимней паузой




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