Неприятный инцидент произошел перед началом матча 19-го тура чемпионата России «Сочи» — «Рубин». Как сообщил комментатор Дмитрий Жичкин в Twitter, на скамейке запасных хозяев задымилось одно из кресел. На сиденьях включили подогрев, а одно из них оказалось накрыто пледом.

«Вспышка, дым, гарь и, как следствие, здоровенная дырень. Хорошо, что никого не было на месте и поблизости», написал Жичкин.

За 40 минут до начала матча Сочи — Рубин на скамейке запасных хозяев в реакцию вступили подогрев сиденья и необдуманно оставленный плед. Вспышка, дым, гарь и, как следствие, здоровенная дырень. Хорошо, что никого не было на месте и поблизости. pic.twitter.com/KQ0APEYAR9 — Дмитрий Жичкин (@zhichkin23) December 8, 2019

Трансляция матча «Сочи» — «Рубин»