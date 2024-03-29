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Сегодня, 13:58

Павлюченко: «Спартак» — фаворит матча. Но «Урал» — темная лошадка, которая может дать бой»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Бывший нападающий «Спартака» Роман Павлюченко в комментарии для «СЭ» поделился мнением о предстоящем матче 22-го тура РПЛ между красно-белыми и «Уралом».

«Спартак» — фаворит. Но мы все знаем российский чемпионат. Тут может произойти все. «Спартак» — команда, которая может выдать два хороших матча, а следом два ужасных. «Урал» — темная лошадка, которая может дать бой. На них надо настраиваться серьезно. У «Спартака» будут серьезные проблемы, если произойдет какая-то недооценка. Если они хотят за что-то зацепиться, то не имеют права терять очки в матче с «Уралом», — сказал Павлюченко «СЭ».

Матч «Спартак» — «Урал» пройдет 30 марта в Москве на стадионе «Лукойл-Арена». Начало — в 19.00 мск. Главным арбитром встречи был назначен Владимир Москалев.

На данный момент «Спартак» занимает 6-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 31 очко. «Урал» располагается на 13-й строчке (19 очков).

Игра первого круга завершился победой екатеринбургской команды со счетом 3:2.

Роман Павлюченко
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК Урал
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 12 4 4 39-18 40
2
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
3
 Динамо 20 10 8 2 33-23 38
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Локомотив 20 8 8 4 32-27 32
6
 Спартак 20 9 4 7 27-26 31
7
 Рубин 20 8 5 7 18-23 29
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Пари НН 20 8 4 8 17-17 28
10
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
11
 Факел 20 6 7 7 18-20 25
12
 Ахмат 20 5 5 10 19-25 20
13
 Урал 20 5 4 11 19-33 19
14
 Оренбург 20 4 7 9 21-29 19
15
 Балтика 20 3 5 12 12-25 14
16
 Сочи 20 3 4 13 19-33 13
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29.03 19:30
Динамо – Ростов
 - : -
30.03 14:00
Кр. Советов – Зенит
 - : -
30.03 16:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
30.03 17:30
Балтика – Пари НН
 - : -
30.03 19:00
Спартак – Урал
 - : -
31.03 14:00
Факел – Оренбург
 - : -
31.03 16:30
Рубин – Ахмат
 - : -
31.03 19:30
Локомотив – Краснодар
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 15
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 9
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
П
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Константин Тюкавин

Динамо

 7
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Квинси Промес

Спартак

 6
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

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И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 16 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 17 1 5
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