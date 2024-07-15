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Дьяков: «Ростову» реально занять место в пятерке»

Сергей Разин
корреспондент
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Бывший защитник «Ростова» Виталий Дьяков поделился ожиданиями от игры ростовской команды новом сезоне РПЛ.

— Команда за эти два сезона набралась опыта, поэтому посмотрим, — приводит слова Дьякова «РБ Спорт». — Будет интересно за ними следить, на что они будут претендовать, как они провели предсезонную подготовку. Вроде бы всех игроков сохранили, костяк остался. Я думаю, для команды это хорошо. Сезон покажет, на что они будут претендовать. Потому что, год назад они начали плохо. Не боролись за выживание и зону стыков, но старт был провален. В принципе, с переменным успехом играли, как следствие — место в середине таблице. Команда опыта набралась, поэтому хотелось бы увидеть ее в борьбе за более высокие места — хотя бы за место в пятерке.

— Место в пятерке реально для «Ростова»?

— Почему нет? Если два сезона назад они заняли четвертое место и до последнего шли в борьбе за медали. Да, там есть «Зенит», «Динамо», но, как мне кажется, «Краснодар» явно будет слабее, чем в прошлом году. ЦСКА — перестройка, новый тренер, непонятно, что от них ожидать. «Спартак» — тоже не знаю... «Локомотив», мне кажется, не самый грозный соперник. Да, они на бумаге сильнее, потому что более именитые. Понятно, «Зенит» стоит далеко в фаворитах, и я думаю, в этом сезоне вряд ли кто-то сможет им помешать выиграть золото. «Ростов» может со всеми остальными соперничать.

В первом туре «Ростов» 20 июля примет ЦСКА. Встреча начнется в 20:00 мск.

Источник: РБ Спорт
Виталий Дьяков
ФК Ростов
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