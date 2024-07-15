Дьяков: «Ростову» реально занять место в пятерке»
Бывший защитник «Ростова» Виталий Дьяков поделился ожиданиями от игры ростовской команды новом сезоне РПЛ.
— Команда за эти два сезона набралась опыта, поэтому посмотрим, — приводит слова Дьякова «РБ Спорт». — Будет интересно за ними следить, на что они будут претендовать, как они провели предсезонную подготовку. Вроде бы всех игроков сохранили, костяк остался. Я думаю, для команды это хорошо. Сезон покажет, на что они будут претендовать. Потому что, год назад они начали плохо. Не боролись за выживание и зону стыков, но старт был провален. В принципе, с переменным успехом играли, как следствие — место в середине таблице. Команда опыта набралась, поэтому хотелось бы увидеть ее в борьбе за более высокие места — хотя бы за место в пятерке.
— Место в пятерке реально для «Ростова»?
— Почему нет? Если два сезона назад они заняли четвертое место и до последнего шли в борьбе за медали. Да, там есть «Зенит», «Динамо», но, как мне кажется, «Краснодар» явно будет слабее, чем в прошлом году. ЦСКА — перестройка, новый тренер, непонятно, что от них ожидать. «Спартак» — тоже не знаю... «Локомотив», мне кажется, не самый грозный соперник. Да, они на бумаге сильнее, потому что более именитые. Понятно, «Зенит» стоит далеко в фаворитах, и я думаю, в этом сезоне вряд ли кто-то сможет им помешать выиграть золото. «Ростов» может со всеми остальными соперничать.
В первом туре «Ростов» 20 июля примет ЦСКА. Встреча начнется в 20:00 мск.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Динамо Мх
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Акрон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|20.07
|15:00
|
Локомотив – Акрон
|- : -
|20.07
|17:30
|
Кр. Советов – Зенит
|- : -
|20.07
|20:00
|
Ростов – ЦСКА
|- : -
|20.07
|20:00
|
Динамо – Факел
|- : -
|21.07
|17:30
|
Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
|20:00
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|21.07
|20:00
|
Химки – Динамо Мх
|- : -
|22.07
|20:00
|
Пари НН – Рубин
|- : -