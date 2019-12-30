Полузащитник «Ростова» Павел Мамаев рассказал о первых месяцах тренировок в команде и работе с главным тренером Валерием Карпиным.

— Я очень доволен своим решением перейти в «Ростов», — сказал Мамаев в эфире «Радио Комсомольская правда». — Те два месяца, что я провел в команде, были очень счастливыми. При переходе Валерий Карпин сказал, что ему, в первую очередь, важны футбольные и человеческие качества.



Он озвучил свои требования ко мне, как игроку, которые меня поразили. Очень рад, что играю в команде с таким тренером. Цель одна — выходить на поле и приносить максимальную пользу «Ростову».