Экс-тренер «Портимоненсе» — о Роше: «Он заслуживает шанс сыграть в серьезном европейском чемпионате»

Бывший тренер защитника ЦСКА Виллиана Роши в «Портимоненсе» Пауло Серджио ответил на вопрос «СЭ» о будущем футболиста.

«Виллиан, несмотря на свои 29 лет, заслуживает шанс сыграть в серьезном европейском чемпионате. Я не удивлюсь, если однажды он вернется в Бразилию. Очень уважаю ЦСКА и российский чемпионат, но думаю, что у него есть все, чтобы получить шанс на еще более высоком уровне. Если это произойдет, его снова будет ждать успех. Я уверен, что у Роши есть амбиции достичь еще более высокого уровня», — сказал Серджио «СЭ».

29-летний Роша в сезоне РПЛ-2024/25 провел 7 матчей за ЦСКА и отличился 2 голевыми передачами.