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Сегодня, 11:24

Сухов покинул «Уфу»

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Защитник Александр Сухов покинул «Уфу», сообщила пресс-служба клуба.

Футболист присоединился к «Уфе» в 2013 году после перехода из «Шинника». За все время 36-летний Сухов сыграл за башкирский клуб 184 матча, забил 3 гола и сделал 13 результативных передач.

В сезоне-2021/22 Тинькофф РПЛ «Уфа» заняла 14-е место. В стыковых матчах по сумме двух встреч башкирский клуб проиграл «Оренбургу» (2:2, 1:2) и вылетел в Олимп ФНЛ.

Источник: https://www.fcufa.pro/news-new/spasibo-za-vse-aleksandr
Александр Сухов
РПЛ
ФНЛ
ФК Уфа
0
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 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
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 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
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 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
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 Урал 30 8 9 13 27-35 33
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21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
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21.05 17:00
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Уфа

 19
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 14
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Ростов

 14
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

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Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 23 1 4
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Краснодар

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