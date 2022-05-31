Сухов покинул «Уфу»

Защитник Александр Сухов покинул «Уфу», сообщила пресс-служба клуба.

Футболист присоединился к «Уфе» в 2013 году после перехода из «Шинника». За все время 36-летний Сухов сыграл за башкирский клуб 184 матча, забил 3 гола и сделал 13 результативных передач.

В сезоне-2021/22 Тинькофф РПЛ «Уфа» заняла 14-е место. В стыковых матчах по сумме двух встреч башкирский клуб проиграл «Оренбургу» (2:2, 1:2) и вылетел в Олимп ФНЛ.