«Пари НН» сыграл против «Рубина» в форме с цитатами Горького: «Подлецы — самые строгие судьи»
«Пари НН» в 7-м туре РПЛ сыграл против «Рубина» (2:1) в форме с цитатами писателя Максима Горького. Комплект посвящен 155-летию Горького.
Форма выполнена в черном цвете и украшена желтой вертикальной полосой с цитатами писателя.
На воротник нанесена подпись Горького, а на одном из рукавов написано: «Безумство храбрых — вот мудрость жизни!»
Фото ФК «Пари НН»
Фото ФК «Пари НН»
«Пари НН» набрал 10 очков и занимает 6-е место в турнирной таблице РПЛ. «Рубин» находится на 13-й строчке (6 баллов).
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Кр. Советов
|7
|4
|2
|1
|17-9
|14
|
2
|Краснодар
|6
|4
|2
|0
|9-2
|14
|
3
|Зенит
|6
|4
|1
|1
|14-5
|13
|
4
|Урал
|7
|4
|1
|2
|8-8
|13
|
5
|Динамо
|6
|3
|2
|1
|13-11
|11
|
6
|ЦСКА
|6
|3
|1
|2
|13-9
|10
|
7
|Спартак
|6
|3
|1
|2
|12-10
|10
|
8
|Ахмат
|7
|3
|1
|3
|10-8
|10
|
9
|Пари НН
|7
|3
|1
|3
|5-6
|10
|
10
|Локомотив
|6
|2
|3
|1
|10-9
|9
|
11
|Ростов
|6
|2
|1
|3
|7-12
|7
|
12
|Сочи
|6
|2
|0
|4
|8-8
|6
|
13
|Рубин
|7
|1
|3
|3
|9-15
|6
|
14
|Факел
|7
|1
|1
|5
|5-13
|4
|
15
|Балтика
|6
|1
|0
|5
|4-10
|3
|
16
|Оренбург
|6
|0
|2
|4
|4-13
|2
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
|2.09
|13:00
|
Урал – Ахмат
|0 : 1
|2.09
|15:15
|
Пари НН – Рубин
|2 : 1
|2.09
|17:30
|
Кр. Советов – Факел
|3 : 0
|2.09
|20:00
|
Краснодар – Спартак
|- : -
|3.09
|13:00
|
Оренбург – Сочи
|- : -
|3.09
|15:15
|
Локомотив – Балтика
|- : -
|3.09
|17:30
|
ЦСКА – Зенит
|- : -
|3.09
|20:00
|
Ростов – Динамо
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|6
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|4
|
|
Мартин Крамарич
Сочи
|3
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|3
|
|
Николя Муми Нгамале
Динамо
|3
|
|
Квинси Промес
Спартак
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|5
|1
|1
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|4
|1
|1
|
|
Марат Быстров
Ахмат
|2
|1
|0
Новости