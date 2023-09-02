«Пари НН» сыграл против «Рубина» в форме с цитатами Горького: «Подлецы — самые строгие судьи»

«Пари НН» в 7-м туре РПЛ сыграл против «Рубина» (2:1) в форме с цитатами писателя Максима Горького. Комплект посвящен 155-летию Горького.

Форма выполнена в черном цвете и украшена желтой вертикальной полосой с цитатами писателя.

На воротник нанесена подпись Горького, а на одном из рукавов написано: «Безумство храбрых — вот мудрость жизни!»

Фото ФК «Пари НН»

Фото ФК «Пари НН»

«Пари НН» набрал 10 очков и занимает 6-е место в турнирной таблице РПЛ. «Рубин» находится на 13-й строчке (6 баллов).