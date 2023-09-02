«Динамо» интересовалось Сильяновым, но «Локомотив» не согласился отпускать игрока

«Динамо» узнавало, возможно ли подписать защитника «Локомотива» Александра Сильянова, сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, до переговоров дело не дошло, потому что железнодорожники категорически отказались отпускать игрока.

Сильянов выступает за основную команду «Локомотива» с 2020 года. В этом сезоне 22-летний защитник провел за московскую команду всего пять минут в РПЛ.

В прошлом сезоне футболист выступал за «Ростов» на правах аренды. За ростовчан он провел 37 матчей во всех турнирах, в которых отметился 2 голами и 1 результативной передачей.

На данный момент бело-голубые занимают 5-е место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 11 очков. Железнодорожники с 9 очками расположились на 10-й строчке.