«Пари НН» планирует провести зимние сборы в ОАЭ

Председатель совета директоров «Пари НН» Дмитрий Кондратов в комментарии «СЭ» рассказал, где нижегородцы собираются провести зимние сборы.

«Мы планируем провести зимние сборы в ОАЭ. В этом году Турция взлетела в цене, поэтому такой вариант чуть ли не выгоднее», — сказал Кондратов «СЭ».

«Пари НН» занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 20 очков за 14 туров. 12 ноября нижегородская команда сыграет против «Балтики».