Зенит — Краснодар: прогнозы результата матча РПЛ
«Зенит» сыграет с «Краснодаром» в матче 15-го тура чемпионата России 11 ноября, в субботу. Игра пройдет на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге и начнется в 19.30 по московскому времени. «СЭ» публикует прогнозы экспретов на предстоящую встречу.
Спортивный журналист и комментатор Роман Нагучев: «Противостояния «Зенита» и «Краснодара» почти всегда получаются очень результативными. И несколько раз у меня даже заходили варианты, при которых обе команды должны были забить больше одного гола. Однако стоит учитывать, что предстоящая встреча станет матчем за лидерство в чемпионате, поэтому в этот раз такая ставка может не пройти. Я думаю, что «Зенит» выиграет».
Бывший нападающий сборной России по футболу Дмитрий Булыкин считает, что победит «Зенит». «Очень много интересных матчей будет в туре. Интересных будет много, но главный — «Зенит» против «Краснодара». Борьба за первое место, и для «Краснодара» проверка — готовы они биться за медали или нет. Но что-то мне подсказывает, что «Зенит» уверенно обыграет «Краснодар» и займет первое место», — приводит слова Булыкина «Газета.Ru».
Экс-полузащитник сборной России по футболу Александр Мостовой: «Конечно, «Зенит» — фаворит, у них побольше шансов на победу. Другие команды, которые подбираются к ним, будут надеяться на ничью в этом матче. Если «Краснодар» выиграет... Пока мне мало в это верится. Вряд ли этот матч определит чемпиона, еще второй круг впереди».
Бывший гендир «Локомотива» Илья Геркус назвал фаворитом матча сине-бело-голубых. «Зенит» — пятикратный чемпион, который играет дома. Они больше фавориты, чем «Краснодар», который приезжает с пылу с жару. Новая команда с новым тренером бросает вызов. Они претенденты, как обычно бывает. Есть претендент, а есть защищающийся чемпион. Но роль очень понятная, странно как-то придумывать что-то другое«, — цитирует Геркуса Metaratings.ru.
Бывший главный тренер «Краснодара» Андрей Тихонов верит в бывшую команду. «Я думаю, что южане смогут дать бой и оказать сопротивление «Зениту». Ожидаю, что краснодарская команда сыграет прагматично, от обороны, потому что «Зенит» дома будет стараться атаковать. Сейчас главная сила «Краснодара» в прагматизме. Команда может играть от обороны, что раньше не приветствовалось. Сейчас новый тренер работает так, как считает нужным. Когда необходимо, появляется игра на результат, но и группа атаки у «быков» хорошая. Команда изменилась. Нравится или не нравится это кому-то, но она идет в лидерах, поэтому выводы пусть все сами делают», — приводит слова экс-футболиста московского «Спартака» ТАСС.
Экс-наставник «Зенита» Властимил Петржела поделился мнением о результате матча. «Я до последнего верю в победу питерского клуба. Не даю им расслабиться. Убежден: игра сложится так, что после нее «Зенит» вернется к лидерству. Они победная команда. В «Зените» качественные игроки. Несмотря на серию чемпионств, команда постоянно хочет выигрывать. У них только такие мысли. И вообще, у команды нет проблем с мотивацией. Хотя многие думают, что после пяти чемпионств тяжелее себя мотивировать. Не жду высокой результативности в этом матче. Может, будет 1-2 мяча», — цитирует ODDS.ru Петржелу.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|14
|9
|4
|1
|23-9
|31
|
2
|Зенит
|14
|9
|2
|3
|29-13
|29
|
3
|ЦСКА
|14
|6
|6
|2
|26-19
|24
|
4
|Кр. Советов
|14
|6
|4
|4
|28-20
|22
|
5
|Динамо
|14
|5
|7
|2
|22-19
|22
|
6
|Спартак
|14
|6
|3
|5
|19-21
|21
|
7
|Локомотив
|14
|5
|6
|3
|19-18
|21
|
8
|Пари НН
|14
|6
|2
|6
|14-14
|20
|
9
|Рубин
|14
|5
|4
|5
|13-20
|19
|
10
|Факел
|14
|5
|3
|6
|13-16
|18
|
11
|Ростов
|14
|4
|5
|5
|22-25
|17
|
12
|Урал
|14
|4
|4
|6
|14-21
|16
|
13
|Оренбург
|14
|3
|4
|7
|16-22
|13
|
14
|Ахмат
|14
|3
|3
|8
|14-19
|12
|
15
|Балтика
|14
|3
|2
|9
|12-21
|11
|
16
|Сочи
|14
|3
|1
|10
|16-23
|10
|11.11
|14:00
|
Кр. Советов – Урал
|- : -
|11.11
|14:00
|
Факел – ЦСКА
|- : -
|11.11
|16:30
|
Локомотив – Ахмат
|- : -
|11.11
|19:30
|
Зенит – Краснодар
|- : -
|12.11
|14:00
|
Пари НН – Балтика
|- : -
|12.11
|16:30
|
Динамо – Оренбург
|- : -
|12.11
|19:00
|
Сочи – Рубин
|- : -
|12.11
|19:30
|
Спартак – Ростов
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|11
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|7
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|7
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|5
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|4
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|11
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|12
|1
|4
|
|
Даниил Хлусевич
Спартак
|11
|1
|3