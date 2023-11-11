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Сегодня, 11:30

Зенит — Краснодар: прогнозы результата матча РПЛ

«Зенит» сыграет с «Краснодаром» в чемпионате России 11 ноября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Вильмар Барриос (ФК «Зенит»).
Фото Вячеслав Евдокимов/ФК «Зенит»

«Зенит» сыграет с «Краснодаром» в матче 15-го тура чемпионата России 11 ноября, в субботу. Игра пройдет на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге и начнется в 19.30 по московскому времени. «СЭ» публикует прогнозы экспретов на предстоящую встречу.

Спортивный журналист и комментатор Роман Нагучев: «Противостояния «Зенита» и «Краснодара» почти всегда получаются очень результативными. И несколько раз у меня даже заходили варианты, при которых обе команды должны были забить больше одного гола. Однако стоит учитывать, что предстоящая встреча станет матчем за лидерство в чемпионате, поэтому в этот раз такая ставка может не пройти. Я думаю, что «Зенит» выиграет».

Бывший нападающий сборной России по футболу Дмитрий Булыкин считает, что победит «Зенит». «Очень много интересных матчей будет в туре. Интересных будет много, но главный — «Зенит» против «Краснодара». Борьба за первое место, и для «Краснодара» проверка — готовы они биться за медали или нет. Но что-то мне подсказывает, что «Зенит» уверенно обыграет «Краснодар» и займет первое место», — приводит слова Булыкина «Газета.Ru».

Экс-полузащитник сборной России по футболу Александр Мостовой: «Конечно, «Зенит» — фаворит, у них побольше шансов на победу. Другие команды, которые подбираются к ним, будут надеяться на ничью в этом матче. Если «Краснодар» выиграет... Пока мне мало в это верится. Вряд ли этот матч определит чемпиона, еще второй круг впереди».

Бывший гендир «Локомотива» Илья Геркус назвал фаворитом матча сине-бело-голубых. «Зенит» — пятикратный чемпион, который играет дома. Они больше фавориты, чем «Краснодар», который приезжает с пылу с жару. Новая команда с новым тренером бросает вызов. Они претенденты, как обычно бывает. Есть претендент, а есть защищающийся чемпион. Но роль очень понятная, странно как-то придумывать что-то другое«, — цитирует Геркуса Metaratings.ru.

Бывший главный тренер «Краснодара» Андрей Тихонов верит в бывшую команду. «Я думаю, что южане смогут дать бой и оказать сопротивление «Зениту». Ожидаю, что краснодарская команда сыграет прагматично, от обороны, потому что «Зенит» дома будет стараться атаковать. Сейчас главная сила «Краснодара» в прагматизме. Команда может играть от обороны, что раньше не приветствовалось. Сейчас новый тренер работает так, как считает нужным. Когда необходимо, появляется игра на результат, но и группа атаки у «быков» хорошая. Команда изменилась. Нравится или не нравится это кому-то, но она идет в лидерах, поэтому выводы пусть все сами делают», — приводит слова экс-футболиста московского «Спартака» ТАСС.

Экс-наставник «Зенита» Властимил Петржела поделился мнением о результате матча. «Я до последнего верю в победу питерского клуба. Не даю им расслабиться. Убежден: игра сложится так, что после нее «Зенит» вернется к лидерству. Они победная команда. В «Зените» качественные игроки. Несмотря на серию чемпионств, команда постоянно хочет выигрывать. У них только такие мысли. И вообще, у команды нет проблем с мотивацией. Хотя многие думают, что после пяти чемпионств тяжелее себя мотивировать. Не жду высокой результативности в этом матче. Может, будет 1-2 мяча», — цитирует ODDS.ru Петржелу.

Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Краснодар
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 14 9 4 1 23-9 31
2
 Зенит 14 9 2 3 29-13 29
3
 ЦСКА 14 6 6 2 26-19 24
4
 Кр. Советов 14 6 4 4 28-20 22
5
 Динамо 14 5 7 2 22-19 22
6
 Спартак 14 6 3 5 19-21 21
7
 Локомотив 14 5 6 3 19-18 21
8
 Пари НН 14 6 2 6 14-14 20
9
 Рубин 14 5 4 5 13-20 19
10
 Факел 14 5 3 6 13-16 18
11
 Ростов 14 4 5 5 22-25 17
12
 Урал 14 4 4 6 14-21 16
13
 Оренбург 14 3 4 7 16-22 13
14
 Ахмат 14 3 3 8 14-19 12
15
 Балтика 14 3 2 9 12-21 11
16
 Сочи 14 3 1 10 16-23 10
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25 тур
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28 тур
29 тур
30 тур
11.11 14:00
Кр. Советов – Урал
 - : -
11.11 14:00
Факел – ЦСКА
 - : -
11.11 16:30
Локомотив – Ахмат
 - : -
11.11 19:30
Зенит – Краснодар
 - : -
12.11 14:00
Пари НН – Балтика
 - : -
12.11 16:30
Динамо – Оренбург
 - : -
12.11 19:00
Сочи – Рубин
 - : -
12.11 19:30
Спартак – Ростов
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 11
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 7
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 7
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 5
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 4
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 11 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 12 1 4
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 11 1 3
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