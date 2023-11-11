«Зенит» сыграет с «Краснодаром» в матче 15-го тура чемпионата России 11 ноября, в субботу. Игра пройдет на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге и начнется в 19.30 по московскому времени. «СЭ» публикует прогнозы экспретов на предстоящую встречу.

Спортивный журналист и комментатор Роман Нагучев: «Противостояния «Зенита» и «Краснодара» почти всегда получаются очень результативными. И несколько раз у меня даже заходили варианты, при которых обе команды должны были забить больше одного гола. Однако стоит учитывать, что предстоящая встреча станет матчем за лидерство в чемпионате, поэтому в этот раз такая ставка может не пройти. Я думаю, что «Зенит» выиграет».

Бывший нападающий сборной России по футболу Дмитрий Булыкин считает, что победит «Зенит». «Очень много интересных матчей будет в туре. Интересных будет много, но главный — «Зенит» против «Краснодара». Борьба за первое место, и для «Краснодара» проверка — готовы они биться за медали или нет. Но что-то мне подсказывает, что «Зенит» уверенно обыграет «Краснодар» и займет первое место», — приводит слова Булыкина «Газета.Ru».

Экс-полузащитник сборной России по футболу Александр Мостовой: «Конечно, «Зенит» — фаворит, у них побольше шансов на победу. Другие команды, которые подбираются к ним, будут надеяться на ничью в этом матче. Если «Краснодар» выиграет... Пока мне мало в это верится. Вряд ли этот матч определит чемпиона, еще второй круг впереди».

Бывший гендир «Локомотива» Илья Геркус назвал фаворитом матча сине-бело-голубых. «Зенит» — пятикратный чемпион, который играет дома. Они больше фавориты, чем «Краснодар», который приезжает с пылу с жару. Новая команда с новым тренером бросает вызов. Они претенденты, как обычно бывает. Есть претендент, а есть защищающийся чемпион. Но роль очень понятная, странно как-то придумывать что-то другое«, — цитирует Геркуса Metaratings.ru.

Бывший главный тренер «Краснодара» Андрей Тихонов верит в бывшую команду. «Я думаю, что южане смогут дать бой и оказать сопротивление «Зениту». Ожидаю, что краснодарская команда сыграет прагматично, от обороны, потому что «Зенит» дома будет стараться атаковать. Сейчас главная сила «Краснодара» в прагматизме. Команда может играть от обороны, что раньше не приветствовалось. Сейчас новый тренер работает так, как считает нужным. Когда необходимо, появляется игра на результат, но и группа атаки у «быков» хорошая. Команда изменилась. Нравится или не нравится это кому-то, но она идет в лидерах, поэтому выводы пусть все сами делают», — приводит слова экс-футболиста московского «Спартака» ТАСС.

Экс-наставник «Зенита» Властимил Петржела поделился мнением о результате матча. «Я до последнего верю в победу питерского клуба. Не даю им расслабиться. Убежден: игра сложится так, что после нее «Зенит» вернется к лидерству. Они победная команда. В «Зените» качественные игроки. Несмотря на серию чемпионств, команда постоянно хочет выигрывать. У них только такие мысли. И вообще, у команды нет проблем с мотивацией. Хотя многие думают, что после пяти чемпионств тяжелее себя мотивировать. Не жду высокой результативности в этом матче. Может, будет 1-2 мяча», — цитирует ODDS.ru Петржелу.