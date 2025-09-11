Бельгиец де Блекере вернулся в состав ЭСК РФС

Бельгиец Франк де Блекере вновь вошел в состав экспертно-судейской комиссии при президенте РФС, сообщает пресс-служба организации. Бельгиец уже входил в состав ЭСК РФС с июня 2020 по март 2022 года.

Де Блекере стал арбитром категории ФИФА в 1998-м. Он работал на чемпионатах мира 2006 и 2010 годов, а также на Евро 2004 и 2008 годов.

Также к составу комиссии присоединился Алексей Кульбаков. Белорус завершил судейскую карьеру в августе 2024 года, а весной 2025-го получил право инспектировать международные матчи под эгидой УЕФА и ФИФА. В качестве главного арбитра он работал на матчах Лиги чемпионов, Лиги Европы, отборочных турниров чемпионатов мира и Европы.