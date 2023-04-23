Защитник «Ахмата» Шатар получил передней крестообразной связки и будет прооперирован

Защитник «Ахмата» Милош Шатара получил повреждение передней крестообразной связки в матче 23-го тура РПЛ против «Факела», сообщает пресс-служба грозненцев.

«Магнитно-резонансная томография выявила у игрока повреждение передней крестообразной связки. В ближайшее время Шатара будет прооперирован в специализированной клинике в одной из европейских стран», — написано в заявлении команды.

27-летний босниец выступает за «Ахмат» с января 2023 года. Его действующее соглашение рассчитано до лета 2026 года.

В текущем сезоне он сыграл за грозненцев 12 матчей и не отличился результативными действиями.