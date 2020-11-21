Парфенов — о поражении от «Локомотива»: «Кроме нелепого эпизода с пенальти упрекнуть команду не в чем»
Главный тренер «Арсенала» Дмитрий Парфенов после поражения от «Локомотива» (0:1) в 15-м туре РПЛ прокомментировал результат матча.
— У «Локомотива» хорошая команда, которые ставит большие задачи, — сказал Парфенов. — Пока были равные составы, ребята выполняли все то, что мы просили. В перерыве внесли коррективы. Важно было больше контролировать мяч и заставить соперника больше двигаться. Старались искать обострения и моменты для ударов. Обидно терять очки — именно терять. Кроме этого нелепого эпизода с пенальти упрекнуть ребят не в чем. Но по сравнению с прошлым матчем есть большие подвижки. (Дмитрий Гирин)
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю