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Парфенов — о поражении от «Локомотива»: «Кроме нелепого эпизода с пенальти упрекнуть команду не в чем»

21:23
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Главный тренер «Арсенала» Дмитрий Парфенов после поражения от «Локомотива» (0:1) в 15-м туре РПЛ прокомментировал результат матча.

— У «Локомотива» хорошая команда, которые ставит большие задачи, — сказал Парфенов. — Пока были равные составы, ребята выполняли все то, что мы просили. В перерыве внесли коррективы. Важно было больше контролировать мяч и заставить соперника больше двигаться. Старались искать обострения и моменты для ударов. Обидно терять очки — именно терять. Кроме этого нелепого эпизода с пенальти упрекнуть ребят не в чем. Но по сравнению с прошлым матчем есть большие подвижки. (Дмитрий Гирин)

Локомотив — Арсенал Т

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