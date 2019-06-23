Панову было неприятно, когда фанаты "Спартака" уничтожали Глушакова

Экс-форвард "Зенита", а сейчас активный болельщик "Спартака" Александр Панов в эксклюзивном интервью "СЭ" рассказал о своем отношении к травле экс-капитана красно-белых Дениса Глушакова.

– Как вы, сидя на фанатской трибуне, реагировали, когда рядом с вами часть болельщиков "Спартака" уничтожала Глушакова?

– Честно? Было неприятно.

– Так почему не просили воздержаться от таких акций?

– А это в какой-то момент стало бесполезно – у протестовавших свои политика и видение ситуации. Такое в основном шло от "Фратрии" – конкретно "убивали" Глушакова. Причем в ущерб своей команде.

– Поясните, пожалуйста.

– Вместо того, чтобы гнать вперед, поддерживать кричали: "Глушаков – иуда". И сама атмосфера игры превращалась в какой-то массовый психоз. Какие-то вопли с трибун… Я подобное не поддерживал. Считаю, нельзя унижать любого футболиста, который выступает за "Спартак". (Виталий Айрапетов, Александр Львов)​

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