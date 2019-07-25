Овсянка на воде, гречка с гуакомоле. Семак рассказал о своем вегетарианском рационе

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак в интервью "Спорт день за днем" рассказал о своем рационе. Специалист вместе со своей женой придерживается вегетарианской диеты.

– Недавно вы на всю страну объявили, что вы вегетарианец.

– Я не объявлял (смеется). Меня вписала в ряды вегетарианцев моя супруга.

– Но вы придерживаетесь растительного питания?

– Да, в принципе это соответствует действительности, но я не сторонник объявлять о чем-то, что касается моей личной жизни. Для меня это интересный опыт. Я хочу в каких-то вопросах быть рядом с супругой как можно ближе. Интересно проверить себя.

– А в "Зените" есть еще кто-то, кто придерживается вегетарианства, или все-таки профессиональным спортсменам сложно подобрать себе питание на основе растительных компонентов?

– Думаю, это возможно, но нужно отталкиваться от здравого смысла, от того, что, как и сколько можно. Это не так сложно, мы живем в век современных технологий. Каждый может сдать анализы на совместимость с продуктами, с чем можно жить, с чем нельзя, кому что можно или нет.

– Какой продукт вы готовы есть каждый день?

– Из того, что я ем практически каждый день, это каша на воде.

– Овсянка?

– Да, овсянка на воде. Салаты, авокадо, хумус, гречка. Может быть, не каждый день, но часто. Гуакамоле, кстати. Сейчас мы летаем нашим чартером и по заказу даже стали дополнять меню как раз гречкой с гуакамоле.